Prins Edward, hertog van Kent, brengt bezoek aan Kent

Edward, de hertog van Kent, heeft een bezoek gebracht aan zijn hertogdom in het zuidoosten van Engeland. Op Instagram deelt het Britse hof beelden van zijn bezoek aan Dover en Margate.

“De hertog van Kent bezoekt Kent”, schrijft het paleis bij de foto’s van Edward, een neef van wijlen koningin Elizabeth. De hertog bracht in Dover, in het zuidoosten van Kent, een bezoek aan het nieuwe reddingsbotengebouw van de RNLI, de liefdadigheidsinstelling die levens op zee redt. Edward poseerde onder meer samen met het personeel en voor een van de grote, oranje reddingsboten.

Later in Margate, in het noordoosten van het hertogdom, bezocht Edward het bedrijf Hornby Model Railways, dat modeltreintjes en andere verzamelobjecten maakt. De hertog bekeek hier onder meer een model van een bruine tank en een spoorbaan, compleet met landschap en huisjes.