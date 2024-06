Prins Haakon reikt lhbti-prijs uit aan Oekraïense activiste

De Noorse kroonprins Haakon heeft woensdag de Kim Friele Memorial Prize uitgereikt aan de Oekraïense activiste Olena Shevchenko. Zij zet zich haar hele leven al in voor betere vrouwen- en lhbti-rechten in haar land. De uitreiking vond plaats in het Operahuis in Oslo, tijdens de Oslo Pride die voor de 50e keer plaatsvond.

Shevchenko werd in 1982 geboren en begon haar carrière als docent. In 2007 richtte ze de organisatie INSIGHT op om zich in te zetten voor meer inclusiviteit en gelijkheid in Oekraïne. De activiste riep onder meer de Woman’s Day March in het leven, Transgender Dag en het Festival van de Gelijkheid.

De activiste wordt zowel in haar eigen land als in Rusland vaak tegengewerkt of in een kwaad daglicht gesteld voor haar pleidooien en activiteiten.