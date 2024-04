Prins Harry bevestigt dat hij inwoner van VS is

De Britse prins Harry heeft officieel bevestigd dat hij in de Verenigde Staten woont. Volgens onder meer persbureau Reuters heeft de zoon van koning Charles in zijn geboorteland papieren ingediend waarin hij de Britse autoriteiten informeert dat hij is verhuisd en verblijft in de VS.

Het papierwerk is voor een van de bedrijven van Harry. Het zou maandag zijn ingediend.

De prins en zijn Amerikaanse echtgenote Harry emigreerden in 2020, na hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Een van de belangrijkste redenen voor hun verhuizing was het gebrek aan privacy dat ze naar eigen zeggen hadden in het Verenigd Koninkrijk.