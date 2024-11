Prins Harry en koning van Bhutan op klimaatlijst Time

Prins Harry is door Time Magazine opgenomen in de lijst van 100 meest invloedrijke leiders op het gebied van klimaat. Zijn naam staat naast die van onder anderen Microsoft-oprichter Bill Gates en Wereldbank-president Ajay Banga.

Harry staat in de lijst omdat hij de oprichter is van Travalyst. Die organisatie zet zich in zodat mensen die een reis boeken tijdens het boekingsproces consistente, transparante, gemakkelijk te begrijpen duurzaamheidsinformatie te zien krijgen. De zoon van koning Charles is niet de enige koninklijke figuur die op de lijst staat. Ook de koning van Bhutan, Jigme Khesar, staat tussen de honderd namen. Bhutan is het enige CO2-negatieve land ter wereld, wat betekent dat er meer CO2 wordt opgeslagen dan uitgestoten.

In de lijst staan ook een aantal Nederlanders. Het gaat om het Nederlandse directielid bij de Europese Centrale Bank (ECB) Frank Elderson, de topman van pensioenfonds ABP Harmen van Wijnen en ondernemer Boyan Slat, baas van The Ocean Cleanup.