Prins Harry in september naar New York

Prins Harry reist volgende maand naar New York. De jongste zoon van koning Charles is eind september in de metropool tijdens de zogeheten General Assembly High-level Week en Climate Week van de Verenigde Naties, zegt een woordvoerder van de hertog van Sussex tegen verschillende media.

Het bezoek van de 39-jarige prins vindt plaats in het kader van een aantal van zijn beschermheerschappen en filantropische initiatieven, aldus de woordvoerder. Harry heeft onder meer afspraken voor de organisaties African Parks, The HALO Trust, The Diana Award en Travalyst. Ook zet hij zich in voor de Archewell Foundation, de stichting die Harry heeft opgericht met zijn vrouw Meghan.

Overigens is er ook een kans dat Harry’s oudere broer William rond dezelfde periode in New York is. Op 24 september vindt een bijeenkomst plaats van de Earthshot Prize, de klimaatprijzen die William in het leven heeft geroepen. Het is nog niet helemaal zeker of William er dit jaar bij is, maar vorig jaar was hij wel bij de Earthshot Prize Innovation Summit.