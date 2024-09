Prins Harry kijkt uit naar veertigste verjaardag

Prins Harry kijkt uit naar zijn veertigste verjaardag, aanstaande zondag. In een verklaring die hij aan de BBC heeft gegeven, zegt de 39-jarige royal dat hij zich, ongeacht zijn leeftijd, wil blijven inzetten voor goede doelen.

“Ik was nerveus over mijn dertigste verjaardag, maar ik kijk uit naar mijn veertigste”, zei de hertog van Sussex. “Ongeacht de leeftijd is mijn missie om me te blijven inzetten voor de wereld en goed te doen.” Harry zal zijn veertigste verjaardag vieren met zijn vrouw Meghan en kinderen Archie (5) en Lilibet (3) in Californië. Daarna gaat hij met een groepje vrienden op vakantie.

De prins sprak ook over zijn kinderen en wat hun komst voor hem heeft betekend. “Vader worden van twee ongelooflijk aardige en grappige kinderen heeft mij een frisse kijk op het leven gegeven en mijn focus op al mijn werk aangescherpt”, aldus de prins. “Vader zijn is een van de grootste geneugten in het leven. Het heeft mij alleen maar gemotiveerder en meer toegewijd gemaakt om de wereld een betere plek te maken.”

Harry besluit zijn verklaring over zijn aankomende verjaardag positief. “Laat het volgende decennium maar komen”, aldus de prins.