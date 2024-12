Prins Harry ‘maakt zich niet druk’ om roddels over hem en Meghan

Prins Harry maakt zich niet al te druk om geruchten in de media over zijn huwelijk met Meghan, de hertogin van Sussex. Volgens de jongste zoon van de Britse koning Charles zijn hij en zijn Amerikaanse vrouw volgens sommigen al zeker tien keer gescheiden, grapte hij op een bijeenkomst georganiseerd door The New York Times.

“Blijkbaar zijn we al tien, twaalf keer verhuisd en zijn we misschien ook al net zo vaak gescheiden. Het is lastig om het bij te houden, daarom negeer je het eigenlijk ook maar”, zei de 40-jarige prins in New York.

Hoewel hij er dus niet veel aandacht aan wil schenken, staat Harry soms wel stil bij alle roddels. “Degenen waar ik het meeste medelijden mee heb, zijn de trollen”, zei hij cynisch over mensen die opzettelijk online proberen te stoken om reuring te veroorzaken. “Hun hoop wordt alleen maar groter en groter, en dan denk ik: ‘Ja ja’, en dan komt het niet uit. Dus ik heb echt medelijden met hen, echt waar.”