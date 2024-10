Prins Harry praat in Lesotho over liefdadigheidsinstellingen

Prins Harry is welkom geheten in Lesotho, het Afrikaanse land waar hij twintig jaar geleden in zijn tussenjaar voor het eerst naartoe ging. De Britse prins bezocht Lesotho ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van het land.

Mohale, zoals Harry liefkozend door de inwoners van Lesotho wordt genoemd, werd tijdens een besloten bijeenkomst verwelkomd door koning Letsie en koningin Masenate. Direct daarna ontmoette hij ook de premier van Lesotho, waarbij Harry het belang van samenwerking bij liefdadigheidsinspanningen onderstreepte.

Later op de dag ging Harry naar het Mamohato Children’s Centre waar een zang- en dansvoorstelling werd opgevoerd. Hierbij waren vertegenwoordigers van Sentebale aanwezig, de liefdadigheidsinstelling die Harry in 2006 oprichtte met prins Seeiso van Lesotho. In de avond ging Harry bij een kampvuur in gesprek over de successen en toekomstplannen van de stichting die jongeren bijstaat die worstelen met een hiv- of aids-diagnose.

De hertog van Sussex sloot de avond af met een gevoel van “voldoening door de toewijding en vastberadenheid van alle betrokkenen”, schrijft zijn eigen organisatie. Deze gevoelens sterken hem verder “in de overtuiging dat ze samen een betere toekomst kunnen creëren”.