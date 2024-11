Prins Harry promoot Invictus Games in Canada

De Britse prins Harry is weer in Canada geweest om de aanstaande editie van de Invictus Games te promoten. In Vancouver bezocht hij de wedstrijd om de Grey Cup, de finale van het Canadian Football-seizoen.

Harry sprak voorafgaand aan de wedstrijd tussen de Toronto Argonauts en Winnipeg Blue Bombers over het sportevenement op de Canadese sportzender TSN. Dat deed hij samen met de Canadese Invictus Games-atleet Wenshuang Nie, die mee gaat doen met verschillende disciplines. Ze komt onder meer uit in het rolstoelrugby, zwemmen, biatlon en skeleton.

De hertog van Sussex is de bedenker van de Invictus Games, een sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde veteranen. Het toernooi vindt in februari plaats in Vancouver en het nabijgelegen Whistler.

Harry was zonder zijn vrouw Meghan naar Canada gekomen.