Prins Harry: staat van pers en overheid in VK op dieptepunt

Prins Harry meent dat de staat van de pers en de overheid in het Verenigd Koninkrijk zich op een dieptepunt bevindt. “Democratie faalt als de pers er niet in slaagt om de regering ter verantwoording te roepen, maar in plaats daarvan erbij in bed kruipt om de status quo te behouden.” Dat zei hij tijdens de behandeling van de zaak die draait om de vermeende telefoonhacks door uitgeverij Mirror Group Newspapers.

Britse kranten zijn overwegend rechts georiënteerd. Volgens critici stellen rechtse kranten zich vaak op achter de regerende Conservatieve Partij. Harry zei dat de zaak tegen The Mirror bedoeld is om mensen verantwoordelijk te houden voor het “gebruiken van de privileges en macht van de pers voor eigen gewin”. Volgens de prins deinzen zij daarbij niet terug voor het “gebruik van illegale en onwettige middelen”. Harry beschuldigde de overheid ervan bang te zijn de pers ter verantwoording te roepen.

Tijdens de zitting zei de advocaat van Harry al dat de prins sinds zijn elfde achterna wordt gezeten door de Britse pers, waarbij “geen enkel aspect van zijn leven veilig was”. The Mirror zou onder andere telefoons hebben gehackt waardoor de krant informatie kon verkrijgen over het privéleven van prins Harry.