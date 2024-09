Prins Harry viert lustrum van initiatief voor duurzamer reizen

Prins Harry heeft dinsdagavond stilgestaan bij het vijfjarig jubileum van Travalyst, een initiatief dat de reisindustrie duurzamer moet maken. De hertog van Sussex hield hiervoor een toespraak in New York, waar hij is voor werk voor een aantal goede doelen en initiatieven waarvan hij beschermheer is.

Harry bedankte in zijn speech iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Travalyst. Hij sprak verder onder meer over de kracht van reizen en toerisme, maar zei ook dat de wereld een grote verantwoordelijkheid draagt als het gaat om de impact van reizen op het milieu en de gemeenschap.

“Ik heb zelf gezien hoe reizen en toerisme de kracht heeft om in potentie veel goed te doen, maar als het niet goed wordt gedaan kan het ook ernstige schade toebrengen”, zei de Britse prins. “Deze ervaringen, net als jarenlang gesprekken voeren rondom kampvuren met experts die ik mijn vrienden mag noemen, hebben mijn begrip gevormd van de belangrijke band tussen de mensen, fauna en het milieu dat we delen.”