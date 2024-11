Prins Laurent uit ongenoegen over ontzegging sociale zekerheid

De Belgische prins Laurent heeft nogmaals benadrukt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat hij en zijn gezin geen toegang hebben tot sociale zekerheid in België. Laurent, zijn vrouw Claire en hun kinderen hebben daardoor geen recht op onder meer gezinsbijslag, ziekteverzekering en pensioen. De 61-jarige zoon van koning Albert en koningin Paola is daar een rechtszaak om gestart.

Laurent krijgt jaarlijks een geldbedrag gestort vanuit de overheid. Dat betekent echter ook dat hij geen toegang heeft tot de sociale zekerheid, schrijven Belgische media. In 2024 zou Laurent 388.000 euro gekregen hebben.

In een video die de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op X deelt, uit Laurent zijn ongenoegen. “Ik was in het ziekenhuis en ik moest eerder vertrekken van het personeel omdat mijn verzekering de kosten niet kon dekken. Vindt u dat niet een beetje vreemd?”, aldus Laurent

“Voor mij is dit geen kwestie van middelen, het is een kwestie van rechten,” zegt Laurent. “Wat ik vraag, daar is niets verkeerds aan. Wij zijn de enige Belgen die daar geen toegang toe hebben.” De zaak wordt op 25 november behandeld in de rechtbank in Brussel.