Prins Louis (6) aan het dansen tijdens Trooping the Colour

De 6-jarige prins Louis heeft het zaterdag weer moeilijk om in het gareel te blijven tijdens een openbaar optreden. De jongste zoon van prins William en prinses Catherine kon niet stil blijven staan tijdens Trooping the Colour.

Terwijl de militaire parade bezig was, stond Louis met zijn moeder en oudere zus en broer vanuit het raam te kijken. Maar waar Charlotte en George stilstonden, was Louis aan het dansen. Kort daarvoor was hij ook aan het spelen met een koordje van een gordijn.

De jonge prins steelt vaker de show tijdens koninklijke evenementen. Zo trok hij tijdens Trooping the Colour vorig jaar gekke bekken.

De koninklijke familie verzamelt zich later op zaterdagmiddag op het balkon van Buckingham Palace. Daar kijken ze dan gezamenlijk naar overvliegende vliegtuigen van de Royal Air Force. De balkonscène is de afsluiting van Trooping the Colour, waarmee de verjaardag van de vorst wordt gevierd.