Prins Michaël van Griekenland en Denemarken overleden

Prins Michaël van Griekenland en Denemarken is op 85-jarige leeftijd overleden, melden media in Griekenland. De prins, die de laatste nog levende kleinzoon was van de vermoorde Griekse koning George I, stierf in een ziekenhuis in Athene.

Nadat zijn vader stierf toen hij een jaar oud was, groeide de prins op in Marokko en Spanje. Hij studeerde later in Frankrijk. Later keerde hij terug naar zijn geboorteland en diende in het leger van zijn vaderland.

Prins Michaël was de enige Griekse royal die in het land bleef nadat koning Constantijn II in 1967 een tegencoup leidde tegen kolonels die maanden eerder de macht hadden gegrepen.

Michaël was een achterneef van koning Constantijn II. Het Griekse koningshuis heeft zeer nauwe familiebanden met het koningshuis van Denemarken. Vandaar dat Michaël, net als zijn vader prins Christoffel, zich prins van Griekenland en Denemarken mag noemen.

Michaël groeide uit tot een beroemd historicus. Hij publiceerde tientallen werken, meestal over historische onderwerpen van Griekenland tot het Ottomaanse Rijk.