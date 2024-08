Prins Pieter-Christiaan bij F1 in Zandvoort: respect voor broer

Prins Pieter-Christiaan kijkt met “veel bewondering en respect” naar wat zijn broer prins Bernhard jr. heeft neergezet rond de Formule 1 in Zandvoort. Dat zei de prins vrijdag in de 538 Ochtendshow op Radio 538, dat met een studio in Zandvoort aanwezig is. Bernhard jr. was als mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort betrokken bij de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland.

“Ik kijk met veel bewondering en respect naar wat Bernhard hier heeft neergezet met zijn team. Elke keer dat je hier rondloopt, komt er weer wat moois, nieuws bij”, zei Pieter-Christiaan. “Zo gaaf om hier rond te lopen, ik ben net een klein kind”, lachte hij.

De prins, die ook als dj werkt, liet zich ook ontvallen bezig te zijn met een nieuwe single. “Supergaaf”, zei hij daarover. “De beatline is al klaar. En dan moet je de melodie nog maken. En we willen nog een zanglijn erbij doen, als iemand nog wat wil zingen…”, grapte hij.