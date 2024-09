Prins Pieter-Christiaan voltooit marathon van Berlijn

Prins Pieter-Christiaan heeft zondag de marathon van Berlijn uitgelopen. Op Instagram deelt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven een verslag van zijn hardloopwedstrijd.

Tot de afstand van 35 kilometer zat Pieter-Christiaan nog tien seconden onder zijn persoonlijke record (PB), maar toen begon bij de prins verzuring op te spelen. “Op 38 was de vaart er echt uit”, schrijft hij bij foto’s van de dag. Doordat Pieter-Christiaan bleef lopen met de mindset “dit tempo kan ik nog lopen” in plaats van “ik ga eraan”, kon hij de schade naar eigen zeggen beperkt houden.

Omdat de prins al bij 15 kilometer te veel koolhydraten had ingenomen, bleef hij lang doorlopen met dat gevoel, zo schrijft Pieter-Christiaan. Halverwege besloot hij daarom minder te gaan drinken, maar dat speelde volgens hem weer op aan het einde van de race. “Maar het verval viel mee en ik ben superblij dat ik toch dicht bij mijn PB zat en zo lang zelfs sneller heb gelopen in vergelijking met vorig jaar.”

Bij een tweede bericht dat Pieter-Christiaan deelt, is op zijn sporthorloge te zien dat hij zondag een afstand van 42,62 kilometer heeft afgelegd in een tijd van 3.13,46. “Een paar meter meer”, schrijft de prins erbij. Een marathon is namelijk 42 kilometer en 195 meter lang.