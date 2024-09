Prins Sverre Magnus is naar Trondheim verhuisd

Prins Sverre Magnus van Noorwegen heeft het ouderlijk huis verlaten. De zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit heeft tijdelijk zijn intrek genomen in een woning in Trondheim, bevestigde het kroonprinselijk paar dinsdag tijdens hun bezoek aan de regio Trøndelag.

De 18-jarige Sverre Magnus blijft in ieder geval tot de kerst in Trondheim. Volgens zijn ouders gaat hij er werken. Wat hij precies gaat doen, wilden Haakon en Mette-Marit niet vertellen. Wel vertelden ze dat ze al op bezoek zijn geweest.

Het lijkt erop dat de prins niet alleen in Trondheim zit. Omroep NRK ontdekte dat Amalie Giæver Macleod, de vriendin van de prins, begonnen is met een baantje in een kunstgalerie in de stad. Amalie verscheen eind vorige maand voor het eerst in het openbaar aan de zijde van Sverre Magnus. De vrouw reisde met het kroonprinselijk gezin mee naar de bruiloft van prinses Märtha Louise.

Sverre Magnus rondde afgelopen zomer zijn middelbareschooltijd af. Wat zijn volgende plannen zijn is nog niet bekend. De prins is derde in lijn van troonopvolging, na zijn vader en zijn oudere zus Ingrid Alexandra.