Prins William bedankt organisaties voor strijd tegen dakloosheid

Prins William heeft organisaties in het Schotse Aberdeen bedankt voor hun werk in de strijd tegen dakloosheid. De prins sprak tijdens een receptie over hun “onmisbare steun voor dak- en thuislozen en mensen die het risico lopen dak- of thuisloos te worden”.

William bezocht donderdag in Aberdeen een van de liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor dak- en thuislozen. Daarna woonde hij een receptie bij voor organisaties uit de sector.

De prins zet zich ook in voor de strijd tegen dakloosheid. Hij lanceerde vorig jaar met dat doel de organisatie Homewards.