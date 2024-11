Prins William beschermheer van tentoonstelling over Oman

De Britse prins William heeft maandag een tentoonstelling geopend met de titel Jewel of Arabia Expedition 2025, waarin de biodiversiteit en het natuurlijk erfgoed van Oman centraal staan. Dat deed de 42-jarige William bij de Royal Geographical Society in Londen. William is tevens beschermheer van de tentoonstelling.

“Deze tentoonstelling zal niet alleen Omans rijke biodiversiteit en natuurlijk erfgoed onder de aandacht brengen, maar symboliseert ook de duurzame vriendschap tussen onze twee landen”, aldus William in een toespraak maandag.

“Bezoekers kunnen niet alleen de schoonheid van Oman aanschouwen, maar ook de schade die klimaatverandering heeft aangericht”, vervolgde William. “Ik ben er trots op beschermheer te zijn van de Jewel of Arabia Expeditie 2025. De tentoonstelling zet briljante jonge mensen op de voorgrond die milieu-uitdagingen aanpakken. Het is belangrijk om de volgende generatie te inspireren en om Omans prachtige biodiversiteit te waarderen en te beschermen.”