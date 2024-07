Prins William bezoekt zijn oude RAF-basis in Wales

Prins William heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een basis van de Royal Air Force waar hij vroeger gestationeerd was. Hij diende op de basis in de stad Holyhead tussen 2010 en 2013.

De Prins van Wales arriveerde terwijl het regende en stormde in Wales. “Het zou niet als thuiskomen voelen als het niet dit weer was geweest”, aldus William. Tijdens het bezoek dinsdag sprak de prins onder meer met een oude vlieginstructeur. “Het is een nostalgisch bezoek”, bekende de zoon van koning Charles.

Ook nam William deel aan een vliegsimulatie en een training waarbij werd geoefend hoe een brand in de cockpit van een vliegtuig moet worden geblust.