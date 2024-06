Prins William blij met groepswinst Engelse voetballers

Prins William is trots op de voetballers van het Engelse nationale elftal. De ploeg speelde in de laatste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap in Duitsland gelijk tegen Slovenië en dat was genoeg om als groepswinnaar door te gaan naar de achtste finales.

“Op naar de knockoutfase! Goed gedaan Engeland, ik kijk uit naar de volgende ronde”, schreef de prins van Wales op X. De prins zat eerder op de tribune tijdens de wedstrijd van Engeland tegen Denemarken, samen met de Deense koning Frederik.

In de achtste finales moet Engeland het mogelijk opnemen tegen het Nederlands elftal. Dat is nog afhankelijk van de wedstrijden in groep E en F van het toernooi, die woensdagavond worden gespeeld.