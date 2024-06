Prins William brengt geheim bezoek aan MI6

Prins William heeft in het geheim een bezoek gebracht aan de Britse geheime inlichtingendienst MI6. De prins van Wales bezocht de dienst donderdagmiddag ongepland.

Het bezoek was niet aangekondigd en stond pas na afloop op de lijst met verplichtingen. Verder werden geen details gegeven over de ontmoeting. Kensington Palace wilde ook geen commentaar geven aan The Telegraph.

De prins bezocht MI6 in 2022 ook al eens. Tien jaar eerder was hij samen met zijn vrouw Catherine te gast op het hoofdkantoor in Londen.