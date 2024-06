Prins William eert overleden rugbyer Rob Burrow

De Britse prins William heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig rugbyer Rob Burrow. Op sociale media stuurde hij, mede namens zijn echtgenote prinses Catherine, zijn condoleances naar Burrows vrouw en drie dochters.

“Rob Burrow, een legende in de Rugby League, had een groot hart”, schrijft William. “Hij leerde ons: ‘in een wereld vol tegenspoed moeten we blijven dromen’. Catherine en ik sturen onze liefde naar Lindsey, Jackson, Maya en Macy.”

William had eerder dit jaar nog een ontmoeting met Burrow in het Headingley Stadium in Leeds. De prins verraste hem toen met een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet voor spierziekten. Burrow werd in 2019 zelf gediagnosticeerd met een spierziekte en zette zich sindsdien in voor mensen die dezelfde diagnose kregen.

Burrow overleed zondag in een ziekenhuis in Wakefield nadat hij daar eerder deze week was opgenomen. Tijdens zijn carrière als rugbyer won hij met Leeds Rhinos diverse prijzen waaronder acht keer de Britse competitie.