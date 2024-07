Prins William feliciteert Britse goudenmedaillewinnaars

Prins William is trots op de Britse atleten die maandag een gouden medaille hebben gewonnen op de Olympische Spelen in Parijs. De prins feliciteerde het Britse eventingteam en mountainbiker Tom Pidcock, die de eerste gouden medailles voor het Verenigd Koninkrijk in de wacht sleepten.

“De eerste gouden medailles voor TeamGB! Op naar nog meer succes”, schreef de prins van Wales op X. Hij reageerde op een bericht van de Britse afvaardiging, waarin stond dat voor het eerst sinds 1948 God Save the King werd gespeeld op de Olympische Spelen. Toen zat koning George nog op de troon. Sinds 1952 was Elizabeth koningin en dus klonk tot haar dood in 2022 het volkslied God Save the Queen.