Zien: Prins William feliciteert ‘geweldige vrouw’ Catherine

Prins William heeft zijn vrouw Catherine gefeliciteerd met haar 43e verjaardag. De prins van Wales deelde een bericht waarin hij zijn bewondering uit voor “de meest geweldige vrouw en moeder”.

“De kracht die je het afgelopen jaar hebt getoond is bewonderenswaardig. George, Charlotte, Louis en ik zijn zo trots op je. Fijne verjaardag Catherine. We houden van je”, schrijft William bij een foto van zijn vrouw.

De prinses van Wales heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ze werd het afgelopen jaar behandeld voor kanker en verscheen weinig in het openbaar. In september maakte ze bekend dat ze haar chemotherapie had afgerond en haar werk geleidelijk weer zou oppakken.

Ook op het officiële account van de Britse koninklijke familie werd stilgestaan bij de verjaardag van Catherine. “Fijne verjaardag aan de prinses van Wales”, stond bij een foto van Catherine.