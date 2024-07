Prins William gevolgd voor documentaire over daklozenproject

De Britse zender ITV heeft prins William gevolgd voor een documentaire over zijn Homewards-project, een langetermijncampagne om dak- en thuislozen te helpen. Het tweedelige portret, getiteld Prince William: We Can End Homelessness, is komend najaar te zien.

De prins lanceerde Homewards vorig jaar juni. William steunt met zijn Royal Foundation diverse organisaties en laat nieuwe huizen bouwen. De documentaire werd gemaakt in het eerste jaar van het programma. Kijkers zien William onder meer bij de lancering van Homewards op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk. Ook komen dak- en thuislozen zelf aan het woord.

Regisseur Leo Burley zegt in een persbericht dat hij tijdens de opnames “ongelooflijk aangrijpende” verhalen heeft gehoord. “Iedereen die we gefilmd hebben, was blij met de aandacht die prins William en Homewards vestigen op de daklozencrisis in het Verenigd Koninkrijk.”