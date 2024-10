Prins William gooit balletje bij bezoek in Londen

Prins William heeft dinsdag een uitstapje gemaakt in Londen. De zoon van koning Charles bezocht een evenement van de NFL Foundation UK, de goededoelentak van de professionele American footballcompetitie NFL.

William hoorde onder meer over de initiatieven van de NFL Foundation en sprak met enkele jongeren die aan het programma hebben deelgenomen. De 42-jarige William deed daarna mee aan een aantal sportieve activiteiten en gooide zelf ook een balletje. Ook kreeg hij een speciaal shirt met de opdruk HRH 24.

De organisatie streeft ernaar ongelijkheid aan te pakken waarmee jongeren tussen 11 en 20 jaar worden geconfronteerd in achtergestelde gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt onder meer gedaan door middel van het geven van trainingen in flag football, een soort American football zonder lichamelijk contact. De sport maakt in 2028 zijn debuut op de Olympische Spelen in Los Angeles.