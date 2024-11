Prins William maakt selfie met groep jonge klimaatactivisten

De Britse prins William heeft maandag in Kaapstad een selfie gemaakt met een groep jonge klimaatactivisten. William is in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de Earthshot Prize, die woensdag plaatsvindt. De prins van Wales is initiatiefnemer van de milieuprijs.

William ontmoette Nomzamo Mbatha, de gastvrouw van de Earthshot Week, en vele jonge klimaatactivisten tijdens een bijeenkomst in Kaapstad. Uiteindelijk ging hij met de hele groep op de foto.

De Earthshot Prize wordt sinds 2021 jaarlijks toegekend aan vijf organisaties die een grote bijdrage leveren aan milieubewustzijn.