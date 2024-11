Prins William mist reddingswerk: ik zou zo terugkeren

De Britse prins William verlangt terug naar een leven als reddingswerker. Tijdens zijn bezoek aan de National Sea Rescue Institute (NSRI) in het Zuid-Afrikaanse Simonstad gaf de troonopvolger, die tussen 2015 en 2017 helikopterpiloot was op de luchtambulance, toe dat hij het mist.

“Ik mis dit leven. Als ik een kans krijg om terug te keren, zou ik het doen”, zei de 42-jarige William volgens Britse media tegen de bemanning van een reddingsboot. Voordat hij een reddingsvest aantrok en met de bemanning uitvoer, vroeg de prins hoe woelig het water was en grapte hij dat hij misschien meer uitrusting zou moeten dragen om niet nat te worden. Ook vertelde hij dat hij zijn kinderen vaak waarschuwt over de gevaren van stromingen in zee.

Nadat William een stukje met de reddingsdienst was meegevaren werd de Brit door veel royaltyfans begroet in de haven van Kalk Bay, een buitenwijk van Kaapstad. Tijdens een spontane wandeling schudde hij tientallen handen en vertelde hij de lokale bevolking dat hij “een paar geweldige” dagen heeft gehad in Zuid-Afrika en dat hij eigenlijk nog niet naar huis wil.

Van een vrouw kreeg William een setje handgemaakte sleutelhangers mee voor thuis. Twee hadden de vorm van een W en een C en drie in diervormen voor de kinderen. “Heel erg bedankt, die zullen ze geweldig vinden. Nooit met lege handen naar huis gaan, dat is belangrijk,” zei de prins lachend. Hij zou er graag eens terugkeren met George, Charlotte en Louis. “Ze zouden het hier heel leuk vinden, net als Catherine.”