Prins William ontmoet ‘inspirerende’ finalisten Earthshot Prize

De Britse prins William heeft woensdagochtend een ontmoeting gehad met de finalisten van de Earthshot Prize 2024. De milieuprijs is door de prins van Wales zelf geïnitieerd en wordt sinds 2021 jaarlijks uitgereikt. Dit jaar is de uitreiking in Kaapstad, in Zuid-Afrika.

“Een inspirerende ochtend met de finalisten van de Earthshot Prize 2024 in de Kirstenbosch National Botanical Garden”, schrijft William op Instagram en X. “Elke finalist brengt een uniek verhaal en zijn eigen baanbrekende oplossing op tafel, die de hoop op een groenere toekomst belichaamt.”

De uitreiking van de Earthshot Prize vindt later op woensdag plaats. Dan worden vijf winnaars bekendgemaakt die allemaal een grote bijdrage leveren aan milieubewustzijn. De winnaars krijgen allemaal een geldprijs van 1 miljoen dollar.