Prins William samen op stap met Robert Irwin

Prins William heeft op zijn tweede dag in Kaapstad een wandeling door de natuur gemaakt. De prins werd vergezeld door onder anderen Robert Irwin, de zoon van de beroemde Australische dierenkenner Steve Irwin. Tijdens de wandeling sprak de 42-jarige prins ook met rangers en natuurbeschermers over het belang van biodiversiteit.

Robert Irwin is sinds kort ambassadeur van de Earthshot Prize, de klimaatprijs die prins William heeft bedacht. De mannen deelden een video op sociale media waarin ze samen te zien zijn. Daarin zegt William dat hij het erg naar zijn zin heeft in Zuid-Afrika en dat hij Irwin een “fantastische ambassadeur” vindt. Ook kreeg de prins de vraag wat zijn favoriete Afrikaanse dier is. “Dat is een heel moeilijke vraag. Dat vragen mijn kinderen ook vaak”, reageerde William. “Ik denk dat ik ga voor de cheeta.”

De prins van Wales is in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de Earthshot Prize. De uitreiking is woensdagavond in Kaapstad.