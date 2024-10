Prins William schreeuwde zich schor bij zege Aston Villa in CL

Prins William was dolgelukkig met de overwinning van zijn favoriete voetbalclub Aston Villa woensdagavond in de Champions League. De club uit Birmingham versloeg op eigen veld de Duitse topclub Bayern München met 1-0, een herhaling van de Europa Cup-finale uit 1982 tussen de twee teams.

William, tevens voorzitter van de Britse voetbalbond FA, zat tijdens de wedstrijd op de tribune van Villa Park. Op tv-beelden was te zien hoe hij enthousiast juichte toen Jhon Durán in de 79e minuut de enige treffer van de wedstrijd maakte. Het bleek echter iets te hard voor de prins, bekende hij volgens The Mirror na afloop. “Ik ben mijn stem kwijt. Ik kan het niet helemaal geloven, 42 jaar…”

Met die laatste uitspraak verwees William naar de eerdere overwinning van Aston Villa op Bayern München in de finale van de Europa Cup uit 1982. Peter Withe maakte toen in De Kuip in Rotterdam de winnende goal. Voorafgaand aan het duel op woensdagavond ontmoette de Britse prins een aantal oud-spelers van Aston Villa die 42 jaar geleden het Europese clubtoernooi wonnen.