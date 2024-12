Prins William speelt darts met Hannah Waddingham

Prins William heeft een potje darts gespeeld met actrice Hannah Waddingham. De wedstrijd was onderdeel van een minidocumentaire op YouTube over de Earthshot Prize. Die prijs is door de Britse royal in het leven geroepen om initiatieven te steunen die als doel hebben onze planeet te herstellen van de gevolgen van vervuiling.

William en Hannah hadden een ontmoeting in Alexandra Palace. Daar was vier jaar geleden de eerste uitreiking van de Earthshot Prize. Toen de prins en de actrice hun afspraak hadden, werd alles in het paleis in gereedheid gebracht voor het WK darts dat daar vanaf zondag wordt gehouden. Dat inspireerde Hannah om William uit te dagen voor een potje darts.

Voor het zover was, spraken de twee eerst nog over de Earthshot Prize. Prins William legde uit waarom hij de prijs in het leven heeft geroepen. Hij wil mensen die initiatieven ontplooien die goed zijn voor de aarde belonen. “Ik zie het als een soort dating-app”, zei William. Hij wil bedenkers met investeerders in contact laten komen, zodat de vindingen en initiatieven financieel haalbaar kunnen worden.

Zeewier

Ook sprak William over zijn fascinatie voor zeewier. Dat is volgens de prins een goede vervanger voor plastic. Ook kan zeewier worden ingezet om betere gewassen te krijgen en bij het schoonmaken van vervuilde wateren. Een van de eerdere winnaars van de Earthshot Prize was een bedrijf dat bioplastic uit zeewier ontwikkelt.

Na zijn praatje gingen de royal en de actrice darten. Uiteindelijk bleek dat beiden niet erg goed waren met de pijltjes. De video werd afgesloten met een oproep om zondagavond naar de Earthshot Report te kijken. Het programma wordt uitgezonden door de Britse publieke omroep BBC.