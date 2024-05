Prins William speelt potje volleybal in Cornwall

Prins William heeft donderdag op het strand van Newquay, in het Engelse graafschap Cornwall, kort meegedaan aan een potje volleybal. De prins van Wales serveerde de bal meerdere keren over het net en volgens aanwezige verslaggevers lukte het de tegenstanders niet de bal weer terug te slaan.

Op het strand sprak William ook met leden van een surfclub. De prins vroeg enkele surfers of de omstandigheden goed waren om het water in te gaan. “Het lijken goede golven”, merkte William op.

Eerder op donderdag bezocht de prins, die sinds zijn vader koning is ook hertog van Cornwall is, een nieuw huisvestingsproject voor daklozen. De huizen moeten in de herfst van 2025 klaar zijn, hoorde hij onder meer tijdens de rondleiding.