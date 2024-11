Prins William spreekt van ‘zwaarste jaar’ uit zijn leven

De Britse prins William noemde het afgelopen jaar mogelijk “het zwaarste jaar” uit zijn leven. Dat zei hij in een interview na afloop van zijn verblijf in Zuid-Afrika, waar hij onder meer aanwezig was bij de uitreiking van zijn geïnitieerde milieuprijs Earthshot Prize.

“Eerlijk? Het was vreselijk”, zegt William over 2024, het jaar waarin zowel zijn vader Charles als zijn vrouw Catherine de diagnose kanker kregen. “Het was waarschijnlijk het moeilijkste jaar uit mijn leven. Het was erg moeilijk om alles op de rails te houden.”

William maakte beide ziektegevallen van dichtbij mee. “Ik ben zo trots op mijn vrouw en op mijn vader vanwege de manier waarop zij met alles omgegaan zijn”, zegt de 42-jarige prins. “Maar ja, vanuit persoonlijk familieperspectief was het vreselijk.”