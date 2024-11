Prins William spreekt winnaars Earthshot Prize toe in negen talen

Prins William heeft in Zuid-Afrika de Earthshot Prize uitgereikt. De Britse prins opende en sloot zijn toespraak in Kaapstad af in negen verschillende Afrikaanse talen, waaronder Swahili, Zoeloe en Zuid-Sotho.

De prins van Wales zei tegen de winnaars van zijn milieuprijs dat zij de wereld ten goede kunnen veranderen, “met één oplossing per keer”. Volgens William is de prijs, die hij zelf opzette, “geen viering van winnaars, maar een collectieve beweging voor beweging”. “Ik geloof dat onze wereld rijk is aan kansen, hoop en optimisme. Daarom bestaat de Earthshot Prize, om op te komen voor de game-changers, de uitvinders, de makers, de creatievelingen en de leiders. Om hen te helpen voort te bouwen op de verbazingwekkende dingen die ze al hebben bereikt. Om hun innovaties sneller op grote schaal te brengen. En om de volgende generatie te inspireren om de toekomst te creëren die we allemaal nodig hebben.”

Van de vijftien finalisten vielen er vijf daadwerkelijk in de prijzen. Zij gingen ieder naar huis met een geldbedrag van 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro) om hun milieuprojecten mee te financieren. De prijzen werden onder meer uitgereikt door modellen Heidi Klum en Winnie Harlow. De uitreiking werd gepresenteerd door de Amerikaanse acteur Billy Porter. Daarnaast waren er optredens van de Zuid-Afrikaanse componist Lebo M, de Amerikaanse artiest Davido en dj Uncle Waffles uit Swaziland.