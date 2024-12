Prins William vindt renovatie Notre-Dame ‘enorme prestatie’

Prins William is blij dat hij zaterdag bij de heropening van de Notre-Dame in Parijs was. De Britse prins vindt de renovatie “een enorme prestatie”, schrijft hij op Instagram. De Parijse kerk werd in 2019 deels verwoest door een grote brand.

“Een prachtig evenement om de heropening van de Notre-Dame te vieren. Het is een enorme prestatie om zo’n mooi en cultureel belangrijk gebouw te renoveren”, schrijft William bij een aantal foto’s. “Bedankt en goed gedaan aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt.”

William vond het ook “een genoegen” om de Franse president Emmanuel Macron en de toekomstig Amerikaanse president Donald Trump weer te spreken. Met Trump had William zaterdag een aparte ontmoeting. Ze spraken samen met de huidige first lady Jill Biden over de “speciale relatie” tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.