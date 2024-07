Prins William wordt beschermheer van Engelse voetbalbond

Prins William wordt beschermheer van de Engelse voetbalbond FA. Dat maakte Kensington Palace woensdag bekend. William was voorheen voorzitter van de FA. Koningin Elizabeth was tot haar dood in september 2022 lange tijd beschermvrouw van de Engelse voetbalbond.

De prins krijgt ook een andere rol bij liefdadigheidsinstelling Fields In Trust. Hij was daar voorzitter, maar wordt nu beschermheer van de instelling die als doel heeft om parken en groene ruimten in het Verenigd Koninkrijk te beschermen.

De oudste zoon van koning Charles neemt ook een aantal nieuwe taken op zich. Hij wordt bijvoorbeeld beschermheer van de liefdadigheidsinstelling van de Welsh Guards, Royal Cornwall Agricultural Association en voorzitter van de Victoria Cross and George Cross Association. De taken reflecteren de “nieuwe rollen en verantwoordelijkheden” van William in Wales en als hertog van Cornwall, aldus Kensington Palace.