Prins William zaterdag weer bij EK-wedstrijd Engeland

Prins William is zaterdag in Düsseldorf bij de EK-wedstrijd tussen Engeland en Zwitserland. Het is de tweede wedstrijd dit toernooi waarbij de Britse prins als toeschouwer op de tribune zit.

Samen met de Deense koning Frederik keek William vorige maand naar het duel tussen Denemarken en Engeland. De prins keek zondag op televisie naar de wedstrijd tussen Engeland en Slowakije. Engeland won die wedstrijd in de verlenging met 2-1. William sprak van een “emotionele achtbaan”.

De Europese royals zijn fanatieke voetbalsupporters, blijkt dit EK. Naast prins William en koning Frederik moedigden ook de Spaanse koning Felipe en de Belgische koning Filip hun ploeg al aan vanuit het stadion. Koning Willem-Alexander heeft zijn gezicht nog niet laten zien tijdens de wedstrijden van Oranje.