Prinses Amalia schenkt Madrid kleine tulpentuin

Madrid krijgt volgend voorjaar een kleine tulpentuin in het centrum van de stad. De bloemen zijn geschonken door prinses Amalia uit dank dat ze er een jaar woonde.

“Door bijzondere omstandigheden heb ik een jaar in jullie mooie Madrid mogen wonen. De warmte waarmee ik ontvangen ben heeft ervoor gezorgd dat het ook, voor een tijdje, mijn thuis kon worden”, laat de oudste dochter van koning Willem-Alexander via Instagram in een bericht aan de inwoners van Madrid weten. “Daarvoor wil ik Madrid, haar inwoners, en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt enorm bedanken.”

“Als blijk daarvan breng ik een stukje van de Nederlandse bloemenpracht naar jullie stad op het mooie Plaza de Oriente. In de hoop dat het, zeker in het voorjaar, wat extra kleur aan het leven in Madrid geeft, zoals de stad mij dat heeft gegeven.”

Bedreigingen

De eerste tulpenbollen zijn maandag door de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwenkamp, samen met de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, geplant. De tulpen gaan in het voorjaar van 2025 bloeien.

Eerder dit jaar werd bekend dat Amalia door zware bedreigingen een tijd in Spanje heeft doorgebracht. Inmiddels kan ze wel weer in Nederland wonen en studeren. Tijdens het inkomende staatsbezoek van koning Felipe en koningin Letizia bedankte Willem-Alexander het Spaanse koningspaar dat Amalia een jaar lang in Madrid werd opgevangen.