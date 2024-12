Prinses Anne bezoekt Royal Logistic Corps

Prinses Anne heeft een bezoek gebracht aan het Royal Logistic Corps, dat logistieke ondersteuning verzorgt voor het Britse leger. Het Britse hof deelt woensdag foto’s van het bezoek.

Anne ontmoette dinsdag dienstdoende leden van het 29e Regiment van het Royal Logistic Corps in de Duke of Gloucester-kazerne in South Cerney. Dat regiment zorgt ervoor dat alle mensen, uitrusting en materieel veilig worden ingezet via alle vormen van transport over de hele wereld.

Anne sprak met enkele soldaten van het regiment die wereldwijd zijn ingezet. Ook bekeek zij de hoeveelheid uitrusting en materiaal die klaarstaat om Oekraïense dienstplichtigen te ondersteunen.