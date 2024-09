Prinses Anne en man arriveren in Oosterbeek voor herdenking

De Britse prinses Anne en haar echtgenoot Timothy Laurence zijn zondag iets na 10.30 uur gearriveerd bij het Britse ereveld in Oosterbeek. Daar wordt voor de tachtigste keer de Airborne Memorial Service gehouden, om de geallieerde militairen te herdenken die in 1944 tijdens Operatie Market Garden zijn gesneuveld.

Ook de Britse ambassadeur in Nederland, Joanna Roper, is bij het gezelschap van prinses Anne. De zus van koning Charles werd verwelkomd door onder anderen de Gelderse commissaris van de Koning Henri Lenferink en burgemeester Agnes Schaap van Renkum, waar Oosterbeek onder valt.

Voorafgaand aan de aankomst van Anne was er muziek van de Nederlandse doedelzakband Pegasus Pipes & Drums, die in 2001 is opgericht om muzikale ondersteuning te bieden bij Tweede Wereldoorlog-herdenkingen in de regio rond Barneveld. De band speelde zaterdag ook bij de tachtigste herdenking van de geallieerde luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede.

Op het Britse ereveld in Oosterbeek, officieel de Arnhem Oosterbeek War Cemetery, liggen meer dan 1750 geallieerden begraven. Behalve Britse militairen liggen er ook tientallen Poolse soldaten en drie Nederlandse militairen begraven.