Prinses Anne opent afdeling van ziekenhuis

Prinses Anne heeft vrijdag de nieuwe spoedeisende hulp geopend van een ziekenhuis in de Engelse stad Worcester. De zus van koning Charles kreeg een rondleiding en uitleg over de werkzaamheden.

De afdeling kreeg onder meer een andere inrichting om de patiëntenstroom beter te ondersteunen. Na haar rondleiding ging de 73-jarige Anne in gesprek met het personeel. De baas van het ziekenhuis liet na afloop aan de BBC weten erg blij te zijn dat prinses was langsgekomen.

Anne lag zelf vorige maand enkele dagen in het ziekenhuis. Ze had een hersenschudding opgelopen nadat ze was geraakt door een paard. De prinses hervat haar werkzaamheden sinds vorige week weer langzaam. Haar geplande afspraken van donderdag had ze afgezegd.