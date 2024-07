Prinses Anne voor het eerst sinds ziekenhuisopname aan het werk

Prinses Anne is vrijdag voor het eerst sinds ze werd ontslagen uit het ziekenhuis weer aan het werk gegaan. De jongere zus van koning Charles ging naar Gloucestershire voor een bezoek aan de Riding for the Disabled Association (RDA).

De prinses was daar voor het RDA National Championship. Dat is een groot paardensportevenement voor deelnemers met een handicap. Zij doen onder meer mee aan dressuurwedstrijden. De prinses is sinds 1985 voorzitter van liefdadigheidsinstelling RDA.

De 73-jarige prinses werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen met verwondingen aan haar hoofd. Anne liep onder meer een hersenschudding op nadat ze werd geraakt door een paard. Ze bracht vijf dagen in een ziekenhuis door en mocht daarna thuis verder aan haar herstel werken.