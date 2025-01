Prinses Anne weet niets meer van ongeluk

De Britse prinses Anne weet niets meer van het ongeluk afgelopen zomer waarbij ze een hersenschudding opliep. Dat meldt de BBC op basis van het Britse nieuwsagentschap PA Media. Tijdens haar bezoek in Zuid-Afrika vertelde de prinses vrijdag dat ze alleen nog weet dat ze op weg was naar haar kippen, toen ze vermoedelijk door een paard werd verwond. “Het had niets met paarden te maken”, aldus Anne. “Ik heb geen idee waarom ik die dag in dat veld was. Normaal gesproken ging ik nooit die kant op.”

Sinds het ongeluk is de prinses extra dankbaar voor haar gezondheid. “Je mag van geluk spreken als je min of meer bij je volle verstand kunt blijven. Afgelopen zomer was ik dicht bij het punt dat dat niet meer zo was. Ze zeggen altijd: neem elke dag zoals hij komt.”

In juni liep de prinses verwondingen op aan haar hoofd, die mogelijk waren veroorzaakt door een schop van een paard. De 73-jarige zus van koning Charles lag een aantal dagen in het ziekenhuis en legde tijdelijk haar werk neer. Ze miste onder meer een herdenkingsceremonie voor de Eerste Wereldoorlog in Canada.

‘Geen pensioenregeling’

De prinses kreeg ook de vraag of ze er ooit aan dacht om met pensioen te gaan. Volgens haar is dat echter “geen optie”. “Ik denk niet dat er een pensioenregeling is voor dit specifieke leven”, aldus Anne.

Anne is twee dagen in Zuid-Afrika, waar ze onder meer een ceremonie bijwoonde voor de vergeten verdiensten van zwarte Zuid-Afrikanen in de Eerste Wereldoorlog. Zeker 1700 van hen kwamen om het leven door het zware werk dat ze moesten doen.