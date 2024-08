Prinses Astrid bij openingsceremonie Paralympische Spelen

De Belgische prinses Astrid is woensdagavond bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Parijs. Dat heeft het Belgische hof in een persmededeling gemeld. De zus van koning Filip wordt vergezeld door haar man prins Lorenz en zoon prins Amedeo en diens echtgenote prinses Elisabetta.

De openingsceremonie vindt plaats op het Place de la Concorde. Het Belgische gezelschap bezoekt ook het Paralympic Belgium House en het paralympische dorp bij de Franse hoofdstad.

In Parijs doen de komende weken 28 Belgische atleten mee aan de Paralympische Spelen. Die vinden dit jaar plaats van 28 augustus tot 8 september.