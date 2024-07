Prinses Beatrice en echtgenoot gezien bij Wimbledon

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi brachten dinsdag een bezoek aan het tennistoernooi Wimbledon. De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson zat in het publiek aan het centercourt om daar naar de kwartfinales te kijken.

Beatrice was bij de wedstrijd tussen Jannik Sinner en Daniil Medvedev. De prinses en haar man zaten in de Royal Box, waar zij gezelschap hadden van enkele bekende personen. Op foto’s is te zien dat het koninklijke koppel een praatje maakte met komiek Stephen Fry en actrice Lena Dunham.

Wimbledon wordt vaak goed bezocht door leden van koninklijke families. Maandag werd prins Albert van Monaco op de tribunes in West-Londen gezien.