Prinses Beatrix aanschouwt rijtoer vanachter raam Raad van State

Prinses Beatrix heeft de koninklijke rijtoer op Prinsjesdag opnieuw bekeken vanachter een raam van de Raad van State. Net als de afgelopen jaren keek zij vanaf die plek aan de Kneuterdijk toe hoe de koetsen met daarin het koninklijk gezelschap voorbij kwamen rijden.

De voormalige koningin zwaaide lachend vanachter het raam naar de passerende koetsen. De 86-jarige prinses gaf een handkus naar een van de koetsen.

Sinds Willem-Alexander koning is, is prinses Beatrix vrijwel altijd ergens langs de route te vinden. Alleen tijdens de eerste Prinsjesdag van Willem-Alexander in 2013 liet zij zich niet zien. In 2020 en 2021 was er geen koninklijke rijtoer door de toen geldende coronamaatregelen.