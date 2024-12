Prinses Birgitta, zus van Zweedse koning Carl Gustaf, overleden

Prinses Birgitta, de zus van de Zweedse koning Carl Gustaf, is overleden. Dat deelt de koning op Instagram. Birgitta overleed woensdag op 87-jarige leeftijd op Mallorca.

“Met grote droefheid heb ik vandaag het bericht ontvangen dat mijn zus, prinses Birgitta, is overleden”, aldus Carl Gustaf. “Mijn zus was een kleurrijk en oprecht persoon die door mij en mijn familie enorm gemist zal worden. Samen met mijn hele familie condoleer ik vandaag de kinderen en kleinkinderen van prinses Birgitta.”

Prinses Birgitta was jarenlang getrouwd met prins Johann Georg van Hohenzollern, die in 2016 overleed. Birgitta had drie kinderen.