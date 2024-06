Prinses Catherine lacht en zwaait tijdens militaire parade

Prinses Catherine lijkt zich te vermaken tijdens Trooping the Colour, haar eerste openbare optreden in lange tijd. De prinses van Wales zwaaide en lachte zaterdag vanuit de koets naar het publiek dat was afgekomen op de jaarlijkse militaire parade ter ere van de verjaardag van de Britse monarch.

Catherine zat samen met haar kinderen George, Charlotte en Louis in het rijtuig. Volgens The Telegraph droeg de prinses de witte jurk die ze ook aanhad tijdens het kroningsweekend van Charles vorig jaar mei.

Koning Charles en koningin Camilla zwaaiden ook vanuit hun koets naar het aanwezige publiek. De koning nam dit jaar niet te paard deel. Zijn zoon prins William deed dat wel.